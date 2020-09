Kako da vas Google potpuno prestane pratiti?

Ako zaista želite da isključite praćenje lokacije vašeg uređaja u razlilitim aplikacijama, postoji način da to i uradite.

Praćenje lokacije može biti vrlo korisna i praktična funkcija pametnih telefona, koja vam pomaže da lako pronađete obližnje restorane, benzinske pumpe i prodavnice. Tu se, međutim, uvijek postavlja pitanje zaštite privatnosti.

Android operativni sistem se razlikuje od uređaja do uređaja, ali su oni i dalje dovoljno slični da biste bez veće muke mogli na svakom da nađete ono što tražite. Zato ćemo ovde na jednostavan način objasniti kako se zaustavlja praćenja na Android telefonima i kako možete trajno da obrišete istoriju kretanja.

Google može da prati vašu lokaciju i kretanje putem Google Maps aplikacije. Slično radi i vaš Android telefon, kada prati vaše kretanje i aktivnosti u sklopu nekoliko drugih ugrađenih apliakcija.

Ako zaista želite da isključite praćenje lokacije usluge, postoji način da to za većinu njih i uradite. Treba samo da znate da ćete time smanjiti funkcionalnost svog telefona (npr. ostaćete bez navigacije i prognoze vremena), podsjeća Tportal.

Zaustavite Google pomoću internet pregledača

Na internet adresi https://myactivity.google.com/, odaberite "Activity Controls", odnosno kontrolu vaših aktivnosti. One se nalaze u lijevom dijelu menija. Zatim skrolujte skroz do funkcije koje želite da isključite i isključite ih.

Ovo, međutim, može da potraje, pogotovo ako želite da saznate na šta koja stavka utiče. Aktivnosti koje otkrivaju vašu lokaciju uključuju: "Web and App Activity" (prati sve što ste radili u Google aplikacijama i uslugama) i "Location History" (prati gdje ste se kretali sa uređajem).

Vjerovatno ćete htjeti da isključite i stavku "Include audio recordings", koja šalje snimke glasa dok koristite aplikacije i koja se nalazi se pod "Web & App Activity".

Pogledajte, zatim, i "Device Information" i potom ga izbrišite (tu se nalaze informacije o kontaktima, kalendarima itd.), zatim "YouTube History" (sve što ste gledali i pretraživali u YouTube-u) i "Ad Personalization" (koji personalizuje reklame prema onome što radite u aplikacijama).

Nakon što "zaustavite" sve podatke koje će Google pokušati da skuplja, vrijeme je da izbrišete sve podatke koje je do sada sakupio. Zato se vratite u "My Activity" i tamo odaberite "Delete activity by" u meniju sa lijeve strane.

Dobićete prozor u kome možete da brišete samo dio ili sve aktivnosti koje ste obavili u nekom razdoblju. Ako birate "All time" (oduvijek) ili "Custom range", moći ćete da filtrirate informacije u zavisnosti od usluga (npr. reklame, Chrome, Google Play Store, itd.). Za konačno brisanje pritisnite "Next".

Zaustavite Google na svom Anrdroidu

Da biste Google-u ograničili ovlašćenja koja mu dajete, u postavkama uređaja pronađite karticu sa internet profilima. Tamo odaberite svoj Google profil i skrolujte dok ne dođete do opicije "Manage your data & personalization".

Odaberite je i pronađite rubriku za kontrolu aktivnosti, odnosno "Activity controls". Tamo, kao i kod pregledača, deaktivirajte ili pauzirajte različite aktivnosti. Ako želite detaljniji uvid u vaše aktivnosti, skrolujte i odaberite "Manage your activity controls", gdje ćete dobiti pristup još jednoj stranici sličnoj veb stranici "Activity Controls".

(Telegraf.rs)