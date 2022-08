Kako da vratite stari izgled Gmaila

Google mijenja dizajn za Gmail kako bi servis prilagodio dizajnerskim izmjenama koje su već načinjene na kompanijinim drugim servisima. Međutim, ukoliko vam se novi izgled ne sviđa, možete još neko vrijeme zadržati stari izgled.

Nije poznato koliko dugo će ova opcija biti dostupna, ali za sada se na prethodni dizajn možete vratiti pomoću samo nekoliko klikova.

Ukoliko odlučite da želite novi izgled da zamenite starim, otvorite svoj Gmail inboks, kliknite na Settings zupčanik u gornjem desnom uglu stranice i izaberite "Go back to the original view".

Dobićete prozor sa pitanjem zbog čega želite da se vratite na izgled prethodne verzije, a li to polje možete da ostavite praznim.

Novi dizajn Gmaila, pored izmijenjenog izgleda, dodaje i Google Chat, Spaces i Meet u glavni meni Gmaila s lijeve strane. U okviru novog dizajna, korisnici i dalje imaju mogućnost da mijenjaju neke funkcije i izgled svog inboksa.

Tu je mogućnost izbora koliko kompaktni će biti imejlovi, koje poruke se pojavljuju u vrhu stranice, menjanje Gmail pozadine i drugo.

(b92)