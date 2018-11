Kako da zauvijek obrišete Facebook profil?

Želite da se zauvijek riješite Facebooka? Nema problema, ali prvo bi trebalo da razmislite da li želite svoj profil samo privremeno da deaktivirate ili da ga ugasite zauvijek.

Deaktivacija vašeg naloga mnogo je lakši korak. Ako to učinite, vaš profil se više neće pojavljivati na Facebooku sve dok ga ponovo ne aktivirate, ali vaši podaci će se još uvijek nalaziti na Facebook-ovom serveru. Ako želite da obrišete profil, to znači da više nikad nećete moći da pristupite svom profilu i sadržaju koji ste objavljivali. Za to vam neće biti dovoljna jednostavna deaktivacija, već ćete morati da napravite nekoliko dodatnih koraka kako biste uklonili svoje podatke pijre nego što obrišete profil.

Ovo su koraci za deaktivaciju naloga:

1. Kliknite na strelicu u gornjem desnom uglu Facebooka i uđite u podešavanja.

2. Kliknite na General/Opšte

3. Kliknite na Manage Account/Upravljanje nalogom

4. Kliknite na Deactivate your account/ Deaktivirajte korisnički nalog

5. Unesite svoju šifru i potvrdite deaktivaciju.

Ako ste preduzeli ove korake, vaš profil je privremeno deaktiviran, ali još uvijek postoji.

Možda biste prije konačnog brisanja željeli da sačuvate svoje podatke (objave, fotografije, videa, poruke, popis prijatelja…).

Ovako ćete sačuvati podatke:

1. Otvorite Settings/Podešavanja

2. Kliknite na Your Facebook Information/Vaše informacije na Facebooku

3. Kliknite na Download Your Information/Preuzimanje informacija

Ovdje ćete imati opciju da izaberete koje podatke želite da sačuvate i koji kvalitet medija.

Ovako ćete obrisati svoje podatke:

Da biste bili potpuno sigurni da ste obrisali sve podatke morate da obrišete aplikacije, isključite Facebook i obrišete svu istoriju.

Da biste obrisali aplikacije:

1. Idite na Settings/Podešavanja

2. Kliknite Apps and Websites/Aplikacije i web lokacije

3. Označite sve aplikacije i kliknite Remove/Ukloni. Nakon toga skrolujte na dole, ispod aplikacija bi trebalo da se nalazi opcija Apps, websites and Games uz koju stoji opcija Edit/Uredi. Kliknite na nju, a zatim kliknite Turn off/Isključi.

Najteži dio je obrisati podatke koje o vama imaju aplikacije na koje ste se kačili putem Facebooka (Farmville, Foursquare, Instagram, Pinterest i slično). Za to ćete morati od svake pojedine aplikacije da zatražite da ukloni vaše podatke. Dobra vijest je da, prema pravilima Facebooka, to moraju da urade.

Ovako ćete obrisati istoriju na Facebooku:

1. Kliknite na strelicu u gornjem desnom uglu na Facebooku

2. Kliknite na Activity Log/Dnevnik aktivnosti

3. Kliknite na ikonicu olovke pored svake stavke kako biste je obrisali. Ovaj korak nije obavezan i namijenjen je onima koji su ekstra nepovjerljivi.

Ako želite da uklonite baš svaki trag da ste ikad bili na Facebooku, moglo bi da potraje, pa se naoružajte vremenom i strpljenjem.

Ovako ćete izbrisati svoj Facebook nalog:

1. Uđite u podešavanja

2. Kliknite na Your Facebook Information/Vaše informacije na Facebooku

3. Kliknite na Delete Your Account and Information/Brisanje korisničkog naloga i informacija, a zatim na Delete My Account/Izbriši korisnički nalog

4. Unesite svoju šifru, kliknite Continue, a zatim Delete Account/izbriši

Ako se predomislite, u roku od 30 dana možete da poništite ovo brisanje, ali imajte na umu da Facebooku ponekad treba i do 90 dana da bi uklonio sve vaše podatke.