Kako da znate ako vas je neko blokirao na Instagramu?

Instagram ne obavještava svoje korisnike kada neko blokira njihov profil, pa ako sumnjate da se baš vama to dogodilo, predstavljamo vam način na koji možete to da provjerite. Potrebno je da pratite sljedeće korake kako biste došli do osobe koja vas je blokirala.

Otvorite vašu Android ili iPhone Instagram aplikaciju, pa zatim idite na pretragu (Search ikonica).

U Search bar unesite ime osobe na koju sumnjate, kako biste vidjeli da možete da pronađete njen profil. Ako ne možete da je nađete, to bi moglo da znači da vas je ta osoba blokirala.

Ukoliko ne možete da nađete onoga na koga sumnjate pretraživanjem, pokušajte sa starijim komentarima na vašim postovima ili iz prepiske u Instagram Direct Messages porukama. Ako tu možete da vidite ikonicu osobe na koju sumnjate, kliknite na nju kako bi vam se otvorio njen profil.

Ako vam se pojavi poruka "This Account Is Private" (Ovaj nalog je privatni.), to znači da vas je ta osoba svoj nalog "prebacila" na privatni i da vas je uklonila kao svog pratioca. Tada možete da pokušate da je ponovo zapratite.

Ali ako vam Instagram prikaže poruku "No Posts Yet" (Još uvijek nema postova.) i ne prikaže vam podatke o pratiocu sa njegovog profila, to znači da vas je pratilac blokirao. Moguće je i da vam se pojavi poruka "User Not Found" (Korisnik nije pronađen.).

Isto možete da provjerite ako posjetite Instagram profile tražene osobe na vebu. Ako ste zapamtili ime njenog profila u internet pregledač unesite ww.instagram.com/(ime korisnika). Ako vam Instagram "kaže" da stranica ne postoji, najvjerovatnije ste blokirani ili je profil osobe obrisan.

Možda samo jedna informacija nije dovoljna da bi se tačno zaključilo da vas je neka osoba blokirala, ali ako ste probali sve ove korake i niste uspjeli da dođete do njenog profila to znači da se skoro sigurno blokirani.

A ako i dalje u to niste potpuno uvjereni, pitajte nekog drugog prijatelja da pokuša da pristupi profilu (javnom ili privatno) tražene osobe. Ako mu/joj to uspije, onda ste sigurno blokirani, prenosi "Telegraf.rs".