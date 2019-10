Kako koristiti Tinder a da to ne vide vaši prijatelji na Facebooku

Postoji puno razloga zašto korisnici Tindera žele malo diskrecije, ali čini se da Facebook tome definitivno ne pomaže. Tim rečeno, postoji način kako zaobići Facebook pri prijavi na popularnu aplikaciju.

Prvo što možete napraviti jeste da razdvojite prijave. iako je mnogima puno praktičnije imati jednu prijavu za čim veću zbirku društvenih mreža, ovaj pristup je sigurniji. Tinder, naime, pruža alternativnu metodu prijave pomoću telefonskog broja. Kada prvi put odlučite da napravite profil, samo birajte nju umjesto prijave Facebookom.

Nakon što se prijavite putem telefonskog broja, Tinder će vam poslati SMS s PIN-om kojeg ćete upisati u aplikaciju i tako zaobići potrebu za prijavom putem Facebooka. Ukoliko ste promijenili svoj telefonski broj i ne možete uži u već postojeći profil, moguće je prijaviti se pomoću emaila.

Rizik prepoznavanja je smanjen, ali...

Ako ste već povezali Tinder s Facebookom, ne brinite zato jer aplikacija više ne koristi opciju za zajedničke kontakte koja vam može dati do znanja ako vi i neko drugi s Tindera imate iste Facebook prijatelje.

Kompanija je zaključila da se radi o bezbjednosnom riziku zato jer drugi korisnici Tindera mogu obavijestiti vašeg zajedničkog prijatelja da koristite aplikaciju. Uprkos micanju rizične opcije, prijatelji na Facebooku i dalje uz malo njuškanja mogu da otkriju da li koristi poznatu dejting aplikaciju. Da biste ih u tome spriječili, moraćete ući bezbjednosna podešavanja samog Facebooka.

Iako stara škola povezanih opcija dvije društvene mreže više ne postoji, to ne znači da ju Tinder ili Facebook neće u jednom trenu vratiti. Kako biste se osigurali od slučajnog otkrivanja informacija, dobar potez bio bi da učinite Tinder na Facebooku privatnim. To možete napraviti ulaskom u meni Apps and Websites unutar podešavanja Facebooka te promjenom vidljivosti Tindera na 'Only me'.

Ako želite još malo dodatne sigurnosti, maknite 'lajk' sa Tinderove Facebook stranice i promijenite profilnu sliku ukoliko istu koristite na Tinderu.

(Tportal.hr)