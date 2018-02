Kako najlakše saznati ko vas tajno posmatra na društvenim mrežama?

Mnogi od nas voljeli bi da znaju da li nam neko u tajnosti gleda profile na društvenim mrežama.

Oni koji ne žele da njihova posjeta našem profilu bude tajna, lajkovaće i komentarisati vaše fotografije i objave, ali postoje oni koji vas prate svakodnevno, ali ne žele vam to stave do znanja.

Na svu sreću, postoje određeni alati kojima to ipak možete da otkrijete, a neki od njih precizniji su od drugih.

Facebook

Ogroman broj sumnjivih aplikacija koje obećavaju da će vam pokazati ko sve gleda vaš profil dokazuje koliko to pitanje ljude zanima i koliko su neki očajni u nastojanjima da saznaju ko im gleda profil.

Na žalost, Facebook ne dopušta da njegovi korisnici saznaju ko im gleda profil, ali postoji jedno mjesto na toj mreži gdje možete da vidite ko vas "uhodi".

To su Facebookove Stories, za koje postoji lista onih koji su ih pogledali, a koju samo vi vidite.

Osim toga, ako ste dopustili da vas ljudi prate, moći ćete da vidite one koji redovno prate vaše objave, a ne žele da postanu vaš prijatelj na Facebooku.

Ko su oni možete da otkrijete tako što ćete otići na spisak prijatelja i izabrati "Followers".

Twitter

Ova društvena mreža posvećenija je događajima i mišljenjima, a manje privatnim fotografijama i aktivnostima potajno praćenje na njoj nije toliko bitno kao na Facebooku.

Ako vas svejedno zanima ko prati vaše objave na Twitteru, postoji metoda da to otprilike saznate, otkriva "Index.hr".

Twitterov Analytics Dashboard pruža vam niz informacija, poput uspjeha pojedinih tweetova, broja klikova na linkove koje ste objavili, pol, lokaciju, godine i interese ljudi koji su reagovali vaše postove, ali tako nećete precizno saznati ko vas tačno "uhodi".

Instagram

Kao kod Facebooka, uvid u to ko vas tajno prati pružiće vam Instagramove Stories. Pored svake svoje priče dobićete listu korisnika koji su je pogledali, bez obzira na to da li se pratite na Instagramu ili ne. Ako svoj profil zaključate, vaše priče moći će da vide samo vaši prijatelji, ali ako ga ostavite javnim - moći će da ih pogleda ko god želi.

Snapchat

Kao što većina ljudi zna, Facebookove i Instagramove priče obična su kopija Snapchata, koji je neko vrijeme bio najseksi društvena mreža.

On je i pokrenuo trend prikazivanja ljudi koji su pogledali pojedini video. Osim toga, korisnike je obavještavao i kad bi drugi pokušali da sačuvaju njihove snimke.

LinkedIn

Svim ovim mrežama LinkedIn je potpuna suprotnost. Opcija "Who’s Viewed Your Profile" bogom je dana svima koji žele da saznaju ko gleda njihovo profil. Malo je nezgodnija kad vi želite da "uhodite" nekoga, ali i za to postoji rješenje. Korisnici ne mogu da vide imena ljudi koji su profil posjetili u privatnom modu, čak i ako za to plate.

Takođe, pratiti druge bez otkrivanja svog identiteta moguće je tako da u "Profile Viewing Options" izaberete opciju "Anonymous LinkedIn Member", ali tad ni vi neće vidjeti identitet ljudi koji su gledali vaš profil.

(Index.hr)