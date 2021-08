Kako sakriti Google Meet u Gmailu za PC?

Google Meet je među nama još od aprila 2020. te je dostupan svima koji imaju Google nalog.

Započinjanje video konferencija pokreće se iz Gmailovog glavnog ekrana jednostavnim pritiskom na ikonice na lijevoj strani stranice.

Pitanje je, doduše, želite li koristiti Meet? Ako je odgovor na pitanje glasi 'ne', sve dostupne komande za video konferenciju gube smisao. Na sreću, komande za Meet je moguće sakriti, objašnjava "Verge".

Prvo što morate napraviti je otvoriti Gmail, pritisnuti na zupčanik u gornjem desnom uglu i birati 'See all settings'. Kliknite na 'Chat and Meet' karticu i pored 'Meet' oznake birajte 'Hide the Meet section in the main menu' čime ćete sakriti komande za Google Meet.

Sve što preostaje je sačuvati postavke klikom na 'Save changes'.

Ako nakon ovog ikad zaželite pristupiti Google Meetu, to možete napraviti odlaskom na zvaničnu stranicu usluge.

(Tportal.hr)