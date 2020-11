Kako su "Kinezi" dobili izbore prije Bajdena i Trampa

Svima je, iz filmova i serija, dobro poznata strast Amerikanaca za porodičnim i drugarskim okupljanjima ispred televizora uz gomile grickalica i "džank fuda". A kada se to već praktikuje uz serije ili utakmice, zašto ne bi i za - predsjedničke izbore!

A budući da se "izborna noć" prilično odužila na još jednu, pa i na dan poslije nje, trebalo je obezbijediti ogromne količine hrane i pića koje će zadovoljili apetite miliona Amerikanaca.

A pošto živimo u 21. vijeku, do svega toga se najčešće dolazi preko interneta. Zato je Google objavio statistiku o najpopularnijim pretragama interneta u SAD tokom izborne noći 3. na 4. novembar, prema kojoj su dva najpretraživanija upita glasila: "prodavnica pića blizu mene" ("liquor store near me") i "pomfrit blizu mene" ("fries near me").

Brojni drugi prehrambeni proizvodi takođe su bili tražni uz upotebu fraze "blizu mene" ("near me"): "pizza", "Chinese food", "Mexican food" i "sushi", navodi Google Trends. I što se više trka za mjesto u Bijeloj kući zahuktavala, hrana, piće i izborni rezultati, bili su u vrhu najpretraživanijih pojmova na Googleu.

Zanimljivo je da je upit "kineska hrana blizu mene" ("chinese food near me"), po broju pretraga, u nekom trenutku pretakao pitanje "ko je dobio izbore danas" ("who won the election today"), tako da bismo u šali mogli reći da su, prije Bajdena ili Trampa, izbore dobili "Kinezi".

Pak, sam pojam "izbori" ("election") bio je pojedinačno najpretraživaniji na Google-u u periodu od 24 časa od početka izborne noći. Prvi na listi pretraga u trendingu našao se upit "izborni rezultati uživo" ("live election results").

Are you thinking about food, this #ElectionDay? You are not alone. pic.twitter.com/8kVXwVEsA7 — GoogleTrends (@GoogleTrends) November 3, 2020

Glasanje na ovogodišnjim predsjedničkim izborima u SAD završeno je utorak uveče, a trka između Trampa i Bajdena još traje.

