Kako su društvene mreže rasle i padale u proteklih 15 godina?

Facebook je zvanično osnovan prije više od 15 godina, početkom februara 2004. godine, iako je široj javnosti dostupan tek od 2006. Uzmemo li da je početkom 21. vijeka rođen koncept društvenih mreža kakve danas poznajemo, u toj gotovo dvije decenije dugoj istoriji mnogo se igrača pojavilo, nestalo, promijenilo smjer razvoja – a Facebook je ostao vodeći s više od 2 milijarde aktivnih korisnika.

U međuvremenu su zaista razna imena prošla kroz ovu sferu. Sjeća li se iko još Friendstera, Orkuta ili Google Buzza?

MySpace i Google Plus su neki još možda i koristili, jedno kratko vrijeme činilo se da će Snapchat biti značajan igrač, dok danas osim Facebooka svi znaju za YouTube, Instagram, WeChat, Twitter i još barem pet servisa i aktivno ih koriste.

Portal The Next Web uzeo je podatke o broju korisnika najpopularnijih društvenih mreža u posljednjih 15 godina i napravio vrlo zanimljivu animaciju njihovog razvoja.

Prateći pojedini pokazivač u ovoj animaciji možemo dobiti dobru priču o istoriji svake društvene mreže. 2002 godine Friendster je, na primjer, imao više od 3 miliona korisnika i bio je vodeća, a moglo bi se reći i jedina, društvena mreža u to vrijeme. Iako je 2009. došao do oko 50 miliona, izgubio se u šumi onih koji su svoje korisnike počeli brojati u milijardama.

The most popular social media networks each year, gloriously animated Read the whole story here: https://t.co/bxRP8J1Bsq pic.twitter.com/nl63OPHk0E