Kakvi nas trendovi u svijetu Clouda očekuju u 2024. godini?

​Devoteam je objavio godišnji izvještaj koji prikazuje uvid u novonastale trendove, uključujući zrelost vještačke inteligencije i njen uticaj na poslovanje. Teme kojima se bave su suvereni oblak, platformski timovi, serverless tehnologija i upravljanje API-ima, uz naglasak na potrebu za efikasnim upravljanjem i strategijama zasnovanim na podacima. U ovom tehnološki vođenom pejzažu, izgradnja raznovrsnih, visokoperformantnih timova ključna je za uspjeh. Nastavite da čitate ukoliko želite da zaronite u ovogodišnji "Izvještaj o trendovima u oblaku".

Vlade i regulisane industrije širom svijeta ubrzavaju digitalne transformacije kako bi unaprijedile usluge građanima i poštovale propise. Suvereni oblak, komponenta Cloud Smart strategija, pomaže po pitanju suverenitetu podataka i usaglašenošću sa zakonskom regulativom. Suvereni oblak pruža sigurno skladištenje i obradu podataka, omogućavajući organizacijama da iskoriste prednosti oblaka dok ispunjavaju regulatorne zahtjeve.

U današnjem konkurentnom okruženju, organizacije ubrzavaju isporuku usluga koristeći Razvojna okruženja u oblaku (eng. CDEs – Cloud Development Environments). CDE, poput GitHub Codespaces-a i Microsoft Dev Box-a, nude fleksibilna, skalabilna razvojna okruženja usklađena sa politikom kompanije i usklađena sa politikama kompanija. Za razliku od tradicionalnih metoda poput VPN-a ili Virtuelnih mašina, CDE olakšavaju procese, unaprijeđuju produktivnost i rješavaju nedostatak vještina, što koristi kako organizacijama tako i programerima.

Serverless računarstvo je transformisalo način na koji preuduzeća funkcionišu. Ono omogućava programerima da se fokusiraju na kreiranje mikroservisa bez brige o upravljanju infrastrukturom. AWS Lambda, predstavljena 2014. godine, obilježila je prelomni trenutak u ovoj promjeni, ubrzavajući inovacije. Gledajući unaprijed, serverless računarstvo će se susresti sa generativnim AI-om, Edge računarstvom i naporima za održivost. Serverless arhitektura povećava efikasnost i skalabilnost, dok istovremeno smanjuje troškove i emisiju štetnih gasova (Carbon Footprint).

U IT sektoru, ponavljajući ciklusi poput insorsinga/autsorsinga i centralizacije/decentralizacije oblikuju način na koji organizujemo operacije. DevOps je donio decentralizaciju, ali je takođe doveo do izolacije i fragmentacije. Kako bi se tome suprotstavile, organizacije ponovo uvode centralizovane operacije kao što su Cloud Foundation ili Cloud Operations. Inženjering platforme nudi Interne razvojne platforme, koje olakšavaju operacije i poboljšavaju produktivnost programera. Ove platforme pružaju standardizovane alate, procese i podršku, usklađene sa principima organizacije i utiču na odluke o arhitekturi. U suštini, Inženjering platforme premošćuje jaz između tradicionalne IT i DevOps prakse, omogućavajući efikasno isporučivanje vrijednosti od strane programera, prenosi "PCpress".

