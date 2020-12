Kina postavila 718.000 5G baznih stanica

Kina je već izgradila najveću 5G mrežu na svijetu i sada planira početak izgradnje 6G mreže. U ovom trenutku, u najmnogoljudnijoj zemlji na svijetu postavljeno je ukupno 718.000 5G baznih stanica.

Radovi na širenju 5G mreže će se, u povećanom obimu, nastaviti i tokom 2021. godine, dok je za period između 2025. i 2028. godine planirano njihovo tehnološko usavršavanje i unapređivanje.

Nakon toga, plan daljeg razvoja predviđa početak uvođenja 6G tehnologije od 2029. godine.

Kineski proizvođači su bili prvi koji su na tržište izbacili svoje 5G mobilne uređaje. Zaključno sa novembrom ove godine, na kineskom tržištu je dostupno 519 modela različitih uređaja koji podržavaju 5G mrežnu tehnologiju, piše "Gizchina".

Taj broj bi do 2025. godine trebalo da se popne na više od 3.200 5G uređaja, što će povećati ukupan broj mobilnih pretplatnika za više desetina miliona, predviđa kineska Akedemija za informacione i komunikacione tehnologije.

Kina je, još krajem prošle godine, najavila formiranje Nacionalne radne grupe za istraživanje i razvoj 6G mreže, kao i Grupe eksperata za promociju 6G istraživanja.

U ovom trenutku, stručnjaci predviđaju da će 6G tehnologija biti u stanju da po svojim performansama nadmaši 5G za 10 do 100, pa čak i do 500 puta, kao i da će krajnje brzine 6G prenosa podataka dostizati čak od 100GB do 1 TB u sekundi.

Stručnjaci tvrde da će se SAD, ovoga puta, kada je razvoj 6G mreže u pitanju, sa Kinom uputiti u trku do samog cilja. Kina je, inače, u svemir već poslala satelit koji će imati zadatak da testira 6G signal.

