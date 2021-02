Kina uvodi 5G tehnologiju i u rudarstvo - pravi "5G rudnik"

Kompanija Huawei primenila je 5G tehnologiju i u oblasti rudastva, u cilju poboljšanja bezbjednosti i efikasnosti u rudarskoj industriji.

Na taj način veliki broj funkcija koje se obavljaju ručno biće digitalizovane, istakao je direktor kompanije Huawei Ren Zhengfei.

"Trenutno smo usmjereni na to da primjenom naše tehnologije pomognemo rudarskoj industriji u smanjenju broja zaposlenih u svakoj smjeni za 10 do 20 odsto, prije svega onih koji se spuštaju u rudarske jame, kako bi njihov rad bio efikasniji i bezbjedniji", naveo je on.

Napominje da većina IT kompanija nije vidjela rudarstvo kao polje za primjenu 5G tehnologije, iako ta oblast ima veliki potencijal, saopštio je HuaWei.

"Kina ima oko 5.300 rudnika uglja i 2.700 rudnika rude. Ukoliko uspijemo da opslužimo više od 8.000 rudnika, mogli bismo da proširimo svoje poslovanje i na rudnike izvan Kine. Smanjenje broja zaposlenih u ovoj industriji može biti od velikog značaja za rudnike koji se nalaze u arktičkim regionima u Kanadi i Rusiji", rekao je Zhengfei.