Klikbejt nisu smislili portali

Budućnost klasične free to air televizije, sigurnost korisnika interneta, specifičnost proizvodnje digitalnog sadržaja te važnost storytellinga neke su od tema koje su obilježile početak prvog dana 11. Weekend Media Festivala u Rovinju.

Konferencijski dio otvorio je panel Will Netflix Eat The Free TV World? na kojem se raspravljalo o trendovima konzumacije sadržaja. Richard John Brešković, direktor marketinga Hrvatskog Telekoma, istaknuo je da publika u Hrvatskoj voli binge-watchati, a povećava se i gledanost on demand televizije. „Publika u Hrvatskoj prati trendove kakve vidimo u SAD-u. Možda ne u tolikoj mjeri, ali ih prati“, kazao je Brešković, dodajući kako potencijalni rast vidi u kratkim video formama od maksimalno 12 minuta, prikladnih za gledanje na mobitelu tokom vožnje ili na školskom odmoru.

Jedan od najposjećenijih panela u petak prijepodne bio je Tell Me a Story na kojem je Pete Radovich, kreativni direktor CBS-a, na konkretnim primjerima najboljih reklama pokazao što znači dobar sadržaj. „‘Make them care’. Ispričajte priču tako da s ljudima do kojih trebate doći postignete emocionalnu povezanost, a ne da im gurate svoj proizvod“, poručio je Radovich i dodao: „Ljudima je stalo, zato je vrhunski story telling najdjelotvorniji način da pokažete vrijednosti branda.“

Na predavanju The Search Engine That Respects Your Privacy francuski stručnjak za sigurnost Eric Léandri govorio je o masovnom nadzoru korisnika interneta. „Ljudi više ne istražuju, na primjer, pojmove povezane s terorizmom, bilo da su novinari ili pojedinci, zbog straha da se u njih ne posumnja“, istaknuo je Léandri, suosnivač Qwanta, prvog pretraživača koji štiti slobodu korisnika. Putem ovog evropskog pretraživača na mjesečnoj bazi oko 70 miliona korisnika pretraži 10 milijuna pojmova.

Uslijedio je panel New World Order – Kako proizvoditi sadržaj za digitalno doba, na kojem su predstavnici ključnih medija zaključili da je pisano novinarstvo na internetu razvilo vlastita pravila i specifičnosti, a govora je bilo i o 'famoznom' klikbejtu. „Ja mislim da se pretjeruje s negativnim hypeom oko klikbejta. Ne želim biti apologet, ali slične trikove u privlačenju pažnje radio i televizija koriste više desetina godina, a niko im to ne zamjera“, poručio je Filip Raunić, glavni urednik portala net.hr.

Miodrag Sila i Nebojša Taraba, producenti i vlasnici kompanije Drugi plan učesnici 11. Weekenda otkrili su kako su uspjeli hrvatske serije Novine i Uspjeh prodati Netflixu i HBO-u. „Znamo svi da se na Netflixu može pronaći hrpa sadržaja, ali istaknuli smo se zanimljivom temom i načinom snimanja. Šablonskih serija, doduše fantastičnih, ima na pretek. Nedostatak novca kojeg imaju svjetske produkcije nadoknadili smo talentom”, istaknuo je Sila.

