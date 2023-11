Ko je Sem Altman?

Bio je stručnjak za tehnologiju prije nego što je završio osnovnu školu, odustao od jednog od najboljih američkih univerziteta i postao predvodnik revolucije koja bi mogla zauvijek promijeniti naše živote.

Sem Altman bio bi nepoznat većini tehnoloških krugova prije pokretanja revolucionarnog chatbota ChatGPT, ali nedavno je proveo mnogo vremena u kontaktu sa svjetskim liderima i nekim od najprepoznatljivijih američkih direktora i menadžera, piše Sky News.

Zbog toga je otkaz koji mu je uručio Upravni odbor OpenAI, kompanije čiji je suosnivač, bio potpuni šok. Pet dana kasnije, dok je bijesno ostalo osoblje prijetilo da će dati otkaz zbog njegovog iznenadnog izbacivanja, kompanija je promijenila kurs i dogovorila njegov povratak.

Karijera ovog 38-godišnjaka nalikuje holivudskom filmu - evo retrospektive njegova dosadašnjeg života.

Altman je odrastao u američkoj državi Mizuri gdje je kao osmogodišnjak dobio svoj prvi računar i brzo je naučio ne samo kako ga koristiti već i programirati za njega. Altman je pohađao školu John Burroughs u Sent Luisu, a za The New Yorker je u intervjuu 2016. rekao da mu je posjedovanje računara pomoglo da se pomiri sa svojom seksualnošću i otvoreno o tome razgovara sa svojim roditeljima kad je bio tinejdžer.

"Odrastanje kao homoseksualac na američkom Srednjem zapadu 2000-ih nije bilo sjajno. A pronalaženje AOL chat soba bilo je transformativno. Tajne su loša stvar kada imaš 11 ili 12 godina", prisjeća se Altman.

Kad je došlo vrijeme za univerzitete - bilo je to Stanford, ni manje ni više. Altman je krenuo u tu poznatu kalifornijsku instituciju kako bi studirao informatiku, ali je odustao nakon samo dvije godine, slijedeći korake prethodnih tehnoloških superzvijezda Bila Gejtsa i Marka Cukerberga, koji su napustili Harvard prije nego što su postali najuticajniji tehnološki lideri u istoriji.

Napuštanje dragocjenog mjesta na jednom od najboljih američkih univerziteta činilo se obredom preobražaja za vodeće tehnološke preduzetnike u zemlji da se uticalo na priču o uspjehu sada osramoćene Elizabet Holms, čiji je odlazak sa Stanforda u Silicijumsku dolinu doveo do velike medijske pažnje koja se ne razlikuje bitno od one koja se trenutno pridaje Altmanu.

Njegov prvi postuniverzitetaski poduhvat bila je aplikacija za pametne telefone pod nazivom Loopt, koja je korisnicima omogućila da selektivno dijele svoju lokaciju u stvarnom vremenu s drugim ljudima. Oko 30 miliona dolara prikupljeno je za pokretanje firme, potpomognuto finansiranjem od firme za ubrzavanje start-upa pod nazivom Y Combinator, koja među internetskim firmama čije je osnivanje pomogla navodi Airbnb i Twitch.

Altman je postao predsjednik Semog Y Combinatora 2014. godine, nakon što je dvije godine ranije prodao Loopt za 44 miliona dolara. Osnovao je i vlastiti fond rizičnog kapitala pod nazivom Hydrazine Capital, privlačeći dovoljno ulaganja da bude imenovan na Forbesovoj listi 30 Under 30 za rizični kapital. Kao da nije imao dovoljno posla, Altman je takođe vodio Reddit tokom ukupno osam dana 2014. godine, opisujući svoj mandat kao svojevrsnu zabavu.

Dok je njegovo vrijeme na čelu Reddita trajalo samo osam dana, njegov nadzor nad OpenAI traje osam godina. "Išlo je prilično dobro", napisao je u tweetu iz februara (zasigurno u usporedbi s Looptom, koji je, kako sada kaže, "sranje").

Pokrenuo je kompaniju s Ilonom Maskom (koji je u to vrijeme vodio samo SpaceX i Teslu) 2015. godine, a njih dvojica osigurala su sredstva zajedno s Amazonom i Microsoftom, u ukupnom iznosu od milijardu dolara. Vođena je kao neprofitna organizacija s plemenitim ciljem razvoja umjetne inteligencije, istovremeno pazeći da ne uništi čovječanstvo. Zasad je misija obavljena - ali ako je vjerovati Altmanu, rizik je od tada postao vrlo stvaran.

Pod njegovim mandatom, OpenAI je prestao biti neprofitna organizacija i danas vrijedi 29 milijardi dolara, sve zahvaljujući izvanrednom uspjehu svojih generativnih AI alata - ChatGPT za tekst i DALL-E za slike. Šef Microsofta Satya Nadella opisao je Altmana kao "nevjerovatnog preduzetnika" koji se kladi na veliko i kladi se ispravno, čemu se teško usprotiviti zbog uspjeha OpenAI-ja.

ChatGPT je okupio desetke miliona korisnika u roku od nekoliko sedmica nakon lansiranja krajem 2022. godine, oduševivši stručnjake i posmatrače svojom sposobnošću da položi najteže ispite na svijetu, prođe kroz molbe za posao, sastavi bilo što, od političkih govora do domaće zadaće, te napiše vlastiti računarski kod.

Iznenada je koncept velikog jezičkog modela (što znači da je obučen na ogromnim količinama tekstualnih podataka kako bi mogao razumjeti naše zahtjeve i odgovoriti u skladu s tim) postao nešto poput uobičajenog pojma, a njegova je popularnost dovela do toga da Microsoft ulaže dodatni novac u OpenAI i koristi ga u svojoj tražilici Bing i aplikacijama Officea.

Google se takođe uključio u akciju sa svojim Bard chatbotom, neke od najvećih kineskih tehnoloških kompanija ušle su u utrku, dok je Mask - koji je napustio OpenAI 2018. zbog sukoba interesa s Teslinim radom na umjetnoj inteligenciji u autonomnoj vožnji - rekao da želi pokrenuti i svoju vlastitu kompaniju iste vrste.

Sve to vrijeme OpenAI-jeva tehnologija se takođe poboljšava - nadogradnja nazvana GPT-4 u roku od nekoliko mjeseci nakon izlaska ChatGPT-ja pokazuje koliko se brzo ti modeli mogu razvijati.

Uprkos svom čudu koje su takvi sistemi pružili, postoji i podjednaka zabrinutost. Bilo da se radi o širenju dezinformacija ili ukidanju radnih mjesta, vlade pokušavaju formulisati djelotvoran način regulisanja tehnologije kojoj je suđeno da zauvijek promijeni svijet. Možda imajući u vidu kako neki od njegovih savremenika iz Silicijumske doline nisu uspjeli predvidjeti opasnosti svojih kreacija prije nego što bude prekasno, Altman se čini voljnim učestvovati u tome kako bi to trebalo učiniti.

"Moji najgori strahovi su da će ova industrija uzrokovati značajnu štetu svijetu", rekao je Altman američkom Senatu, a njegova procjena da će vladina regulativa biti "od ključne važnosti za ublažavanje rizika" nedvosmisleno je dobro odjeknula kod političara koji se nikad ne čine pretjerano impresionirani brojkama iz svijeta tehnologije.

U roku od nekoliko kratkih sedmica, Altman se susreo s američkom potpredsjednicom Kamalom Harris, francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Lajen i britanskim premijerom Rišijem Sunakom - političarima koji dijele iste nade i strahove o potencijalnim koristima i opasnostima umjetne inteligencije.

I dok EU očito nije previše impresionirana Maskovim vođenjem Twittera, a TikTok je uspio ostvariti uglavnom nemoguć zadatak ujedinjavanja demokrata i republikanaca protiv zajedničkog neprijatelja; dok se Mark Cukerberg muči popraviti svoju reputaciju nakon skandala s Cambridge Analyticom, Altman bi mogao postati dugotrajnija tehnološka zvijezda od nekih svojih prethodnika.

Ali za slučaj da sve pođe po zlu, ranije je priznao da je "prepper" - neko tko gomila sve, od oružja do lijekova za slučaj katastrofe. Najavljujući Altmanov odlazak s mjesta izvršnog direktora OpenAI, firma je rekla da je analizom utvrđeno da on nije bio "dosljedno iskren u komunikaciji s upravom". Detalji nisu dostupni, iako se sugerisalo da ga njegova želja da komercijalizuje proizvode firme dovodi u sukob s članovima odbora koji su više usmjereni na sigurnost.

Njegov brzi povratak bio je jednako dramatičan kao i njegov odlazak, iako se činio neizbježnim s obzirom na otvorenu pobunu među osobljem OpenAI.

"Volim OpenAI i sve što sam napravio u prošlih nekoliko dana bilo je u službi održavanja ovog tima i njegove misije na okupu", objavio je Altman na X-u nakon što je najavljen njegov povratak.

Dok se Altman vraća na posao, višednevna borba za vlast skrenula je pažnju na sukobe oko toga kako sigurno izgraditi umjetnu inteligenciju, prenosi Index.hr.

