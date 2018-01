Konačno dostupan WhatsApp za poslovne korisnike

Nakon godina priprema i iščekivanja, konačno je stigao WhatsApp za poslovne korisnike koji je besplatan.

Dugo, dugo se špekulisalo o tome kako će WhatsApp u produkciju pustiti posebnu verziju namijenjenu poslovnim korisnicima.

I konačno se to dogodilo,verzija WhatsApp Business dostupna je javnosti, preciznije rečeno poslovnim subjektima koji će sada brže i lakše komunicirati s potencijalnim klijentima ili poslovnim partnerima u WhatsAppovoj mreži koja trenutačno broji 1,3 milijarde ljudi.

U ovom je trenutku takođe jedna od najvažnijih stavki to da je inačica WhatsApp Business u potpunosti besplatna, a prema najavama iz WhatsAppa, takva će i ostati.

Kreiranje profila, naravno, vrlo je jednostavno, a u ovoj fazi vaš će poslovni profil sadržavati osnovne podatke: ime tvrtke, poseban dio za “pametne i brze poruke”, detaljnu statistiku poruka i komunikacije, mogućnost korištenja aplikacije WhatsApp Business na vašem računaru.

Dakako, nakon uspješne instalacije i aktivacije na profilu će biti jasno naznačeno kako se radi o poslovnom profilu. Moguće je da će se u budućnosti implementirati i nove funkcije koje će se naplaćivati, no to do ovog trenutka glasnogovornik WhatsAppa nije potvrdio.

Na službenom WhatsAppovu blogu možete pročitati sve o inačici Business, a u prvoj fazi dostupna je samo za Androidove uređaje, i to u Indoneziji, Italiji, Meksiku, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama.

