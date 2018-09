Korisna izmjena stiže na Twitter

Uskoro će se na vrhu vaše vremenske crte na popularnom servisu za mikrobloging prenosi uživo pojavljivati odmah kada se ulogujete.

Ako pratite nečiji korisnički račun na Twitteru uskoro ćete na vrhu svojeg timelinea dobijati obavijesti ukoliko na njemu krene prenos uživo.

To će podjednako vrijediti za velike korporacije i lične korisničke račune, kao i za različite vrste sadržaja.

Nova opcija biće dostupna za operativne sisteme Android i iOS.

Neće ju biti moguće isključiti, ali moći ćete ju sakriti s vremenske crte tako što ćete kucnuti po strijelici usmjerenoj prema dolje te odabrati odgovarajuću opciju s padajućeg izbornika.

Prenosi uživo s korisničkih računa koje ste utišali neće se pojavljivati na vašem timelineu.

Ako u blizini nemate Wi-Fi, video se neće pokrenuti dok ne kucnete po njemu kako biste mogli izbjeći potrošnju mobilnog interneta.

Iako je nova značajka u stvari iz Periscopea, aplikacije za prijenos uživo koju je Twitter kupio 2015. godine, ne morate ju instalirati kako biste mogli gledati ili emitovati prijenosne uživo.

Kad značajka postane dostupna biće ju jednostavno aktivirati.

Dovoljno će biti otvoriti aplikaciju, kucnuti na sličicu za stvaranje nove poruke i potom ponovno na crveno dugme live video, piše Digital Trends.

We’re making it easier to find and watch live broadcasts. Now, when accounts you follow go live, the stream will appear right at the top of your timeline.



Catch breaking news, your favorite personalities, and can't-miss sports moments. Rolling out now on iOS and Android. pic.twitter.com/gka2NDHGDX