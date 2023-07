Lažna Threads aplikacija uklonjena iz Apple App prodavnice

Apple je uklonio lažnu aplikaciju Threads iz App Storea u Evropi, koja je bila na vrhu liste aplikacija koje se najviše preuzimaju i suspendovao nalog programera aplikacije SocialKit LTD.

Sve aplikacije programera SocialKit LTD su takođe uklonjene. Među njima su bile aplikacije ChatGP, SelfMe: Selfie AI Face Editor, Remove Background Eraser i druge.

Aplikaciju je primijetio istraživač Mysk koji je vijest o uklanjanju lažne aplikacije podijelio na Twitteru.

Threads ima više od 100 miliona preuzimanja otkako je Meta prošle nedjelje objavila aplikaciju. Međutim, Meta Threads nije dostupan u Evropskoj uniji, u 27 zemalja članica sa 448 miliona ljudi, zbog strogih zakona EU o privatnosti.

Lažna aplikacija Threads je dominirala prodavnicama aplikacija u brojnim evropskim državama. U Njemačkoj, Holandiji i Švajcarskoj aplikacija je zauzela prvo mjesto.

Trenutno, originalna aplikacija Threads zauzima drugo mjesto među vodećim besplatnim aplikacijama u SAD.

Sajber kriminalci pokušavaju da zarade koristeći veliko interesovanje za novu aplikaciju, pa se tako samo u jednom danu ove nedjelje pojavilo više od 700 lažnih sajtova koji bi sajber-kriminalci mogli da iskoriste za prevaru korisnika, distribuciju malvera i namamljivanje neopreznih da preuzmu lažne kopije Metine nove aplikacije.

Zato bi korisnici trebalo da budu oprezni i da aplikaciju preuzimaju samo iz pouzdanih izvora, prenosi b92.

BREAKING: Apple took the app down. In fact, Apple has suspended the developer account completely. All apps by SocialKit LTD have been removed. https://t.co/8klK8ZRO9u