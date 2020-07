Libijsko lansiranje protivbrodske rakete propalo

Pokušaj lansiranja protivbrodske rakete SS-N-2 propao pošto se projektil "zabio" u zemlju poslije stotinak metara ljeta.

Snimak je načinjen nedaleko od mjesta Zavijat Zazur na istoku Libije.

Nije poznato zbog čega je ovaj projektil sovjetskog porijekla zakazao.

19 July: Video of #LNA P-15 Termit / Styx / SS-N-2 missile ‘test’ launch in position 32.0174361, 24.7633389, IVO Zawiyat Zanzur. Nosediving suggests no guidance control. Launch largely symbolic and serving little military purpose. #Libya pic.twitter.com/q8o07yvTil