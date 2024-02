Mask: Gasim broj telefona, koristiću samo X za sve

Šef kompanije Twitter (X) Ilon Mask objavio je na toj društvenoj mreži da će uskoro samo nju koristiti za poruke i pozive.

"Za nekoliko mjeseci, ugasiću svoj broj telefona i koristiću samo X za dopisivanje i audio/video pozive", napisao je Mask.

Ovo nije prvi put da se govori o takvoj funkciji - krajem januara su specijalizovani internet sajtovi pisali o tome da će biti dostupna svima na Androidu nakon što ažuriraju aplikaciju.

Još ranije, odnosno prošlo ljeta, o ovoj opciji je prvi put govorila Linda Jakarino, izvršna direktorka kompanije.

In a few months, I will discontinue my phone number and only use X for texts and audio/video calls