Mask potvrdio: Gotovo je sa Twitterom

U internet adresi nekadašnjeg Twittera, stajaće od sada samo X.com, potvrdio je i vlasnik kompanije Ilon Mask.

"Svi sistemi su sada na X.com", naveo je on.

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024

"I dalje ćemo ga zvati Twitterom", pišu korisnici u odgovoru, navodi Kurir.

Mask je 2022. godine kupio Twitter za 44 milijarde dolara i on je tada na Twiteru napisao‚"Ptica je oslobođena" i "Neka počnu dobra vremena".

Navodno je imao misiju da pomogne čovječanstvu ovom kupovinom. Dan prije kupovine Twitera, milijarder je objavio snimak na kojem se vidi kako ulazi u sjedište kompanije noseći lavabo.

"Ulazim u glavne prostorije Twittera - neka vam to uđe u glavu", naveo je Mask iznad fotografije njega u sjedištu kompanije.

Mask je koristio igru riječima, zato što se na engleskom lavabo ili sudopera kaže sink (sink), a idiom let that sink in znači razumijeti neku informaciju, pustiti da ona dopre do vas.

Kasnije je na vlastitom Twitter profilu, u opisu, dodao „Šef Tvit" ("Chief Twit").

Mask je vlasnik i Space X programa, Neuralinka, Tesle...

