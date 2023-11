Mask se saglasio s antisemitskim tvitom, reagovala direktorica X-a

SAN FRANCISKO – Ekscentrični milijarder Ilon Mask, vlasnik Tesle, SpaceX-a i X-a ponovo je izazvao bujicu komentara u javnosti nakon što se saglasio s antisemitskim tvitom.

Na post "jeverejska zajednica je uvijek promovisala posebnu vrstu dijalektičke mržnje prema bijelcima za koju sada žele da ljudi prestanu da koriste prema njima", Mask je odgovorio da se slaže i da se radi o istinitoj tvrdnji.

Mask je, takođe, u četvrtak lajkovao tvit u kojem se ističe da svako može da bude ponosan na svoju rasu osim bijelaca, jer se, kako se tvrdi, u školama promoviše stav da je istorija bijelaca gora nego istorija drugih rasa.

Istog dana, kako navodi Gardijan, je Linda Jakarino, direktorica X-a objavila tvit u kojem kritikuje antisemitizam, iako nije poimenice pomenula svog šefa Ilona Maska.

"X-ov stav je oduvijek bio vrlo jasan – diskriminacija od strane svih treba da prestane u cijelosti – mislim da je to nešto oko čega se svi možemo i trebamo složiti. Kada je u pitanju X, on je izuzetno jasan u pogledu naših napora u borbi protiv antisemitizma i diskriminacije. Za to nema mjesta nigdje u svijetu - to je ružno i pogrešno. Tačka", napisala je ona.

