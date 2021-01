Međunarodni tim razbio mrežu "najopasnijeg virusa na svijetu"

Međunarodni tim predvođen njemačkim i holandskim policijskim snagama srušio je operativnu mrežu Emotet, opisanu kao "najopasniji malver na svijetu".

"Doviđenja botneti. Ogromna globalna operacija srušila je najopasniji zlonamjerni softver na svijetu", napisali su na društvenoj mreži Twitter iz Evropola, prenosi DW.

Infrastrukturu Emotet koristile su uglavnom mreže organizovanog kriminala, a nakon dvogodišnje istrage, ugašena je mreža koja se prostirala kroz čak osam zemalja.

Bye-bye botnets Huge global operation brings down the world's most dangerous malware. Investigators have taken control of the Emotet botnet, the most resilient malware in the wild. Get the full story: https://t.co/NMrBqmhMIf pic.twitter.com/K28A6ixxuM