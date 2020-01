Messenger ćemo uskoro moći da otključavamo licem?

Facebook razvija način da se Messenger bezbjedno zaključa, a čini se da će im rješenje biti zaključavanje i otključavanje aplikacije pomoću lica.

Svi pokušaji da sačuvate poruke su bezuspješni onog trenutka kada vaš telefon padne u pogrešne ruke.

Ovakva funkvija mogla bi da bude jako korisna, jer bez obzira na to šta koristite za zaključavanje svog mobilnog telefona, sve može biti "provaljeno". Programer Jane Mančun Vong rekla je kako je u razvoju nova funkcija za Messenger. Trebalo bi da korisnici mogu da zaključaju aplikaciju nakon što je napuste, bilo to odmah ili u roku od sat vremena. Pored toga, aplikaciju bi bilo moguće otključati koristeći Face ID.

S obzirom na to da je Vong napisala kako je pristupila ovome sa Android telefona, to definitivno nije onaj Face ID koji koristi Apple, a vjerovatno će biti preimenovan kasnije ukoliko Facebook ne bude želio na sud, piše Slashgear.

Možda je još važnije što tekst ispod sugeriše da detalji prepoznavanja lica ne bi trebalo da budu smješteni na Facebook serverima.

Facebook Messenger is working on "Face ID" app lock It can be enabled right after the user leave Messenger or after a duration It seems Face ID will NOT be sent to, or stored by Facebook’s servers, according to the description shown in the screenshot pic.twitter.com/pqBQAjOrnd