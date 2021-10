Messenger predstavio nove opcije

Messenger je u novoj objavio podijelio novosti o opcijama koje su sada aktivne.

Grupne razgovore možete da pokrenete među Messenger i Instagram kontaktima, a takođe stižu i ankete kako bi se lakše odlučilo o zajedničkim temama.

Kako poručuju u objavi, i dalje ćete imati kontrolu nad time ko može da vas kontaktira, kao i ko ide na listu razgovora, ko mora da pošalje zahtjev, ko uopšte ne može da vas kontaktira.

S obzirom na to da su grupni razgovori u pandemiji postali nezaobilazni, oni dobijaju još jednu funkciju - indikatore tipkanja za svaku osobu u grupi.

Stižu i nove teme za Messenger, od kojih se izdvaja ona za ljubitelje astrologije.

