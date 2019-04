Messenger se vraća u glavnu Facebook aplikaciju

Uoči najavljene integracije svih Facebook servisa koje korisnici između ostalog koriste i za komunikaciju, Messenger bi mogao da se vrati u glavnu Facebook aplikaciju.

To znači da bi korisnici u budućnosti mogli da instaliraju samo jednu aplikaciju i tako dobiju pristup i društvenoj platformi i servisu za razmjenjivanje poruka.

Nova funkcija se još uvijek testira, a promjena će, tvrde eksperti, iskoristiti Messenger taster koji se još uvijek nalazi u okviru glavne aplikacije, a koji trenutno vodi na odvojenu aplikaciju.

Facebook is bringing the Chats back to the app for preparing integrated messaging Tip @Techmeme pic.twitter.com/LABK7qrk0e