Meta želi da koristi podatke korisnika u Evropi za obuku vještačke inteligencije

PALO ALTO - Američka tehnološka kompanija Meta, vlasnik Fejsbuka i Instagrama, objavila je da želi da koristi podatke svojih korisnika u Evropi za obuku modela vještačke inteligencije (AI).

Firma je navela da će koristiti javno dostupne podatke evropskih korisnika kako bi obučila svoj AI model Llama koji će tako bolje upoznati "jezik, geografiju i kulturne reference" Evropljana, prenosi AP.

Meta može da ima problema sa strogim zakonima Evropske unije o privatnosti podataka, a neke organizacije kao što je neprofitna grupa NOYB (akronim od "none of your business") je već podnijela prigovore EU i pozvala Brisel da zaustavi Metu prije nego što krene sa obukom sljedeće generacije AI modela.

Ovo nije prvi put da Meta dolazi u sukob sa zakonima Evropske unije zbog prikupljanja podataka korisnika.

Italijanska agencija za zaštitu konkurencije objavila je nedavno da je kaznila američku kompaniju Meta i njenu istoimenu evropsku podružnicu sa 3,5 miliona evra zbog nepoštenih poslovnih praksi u vezi sa stvaranjem naloga na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram i njihovim upravljanjem.

Kako se navodi u obrazloženju odluke, korisnici Instagrama prilikom procesa registracije nisu dobili jasne informacije o prikupljanju i obradi njihovih podataka u komercijalne svrhe, prenosi ANSA.

