Microsoft najavio Edge za gejmere

Microsoft se ponovo udvara gejming zajednici, a s novom opcijom za Edge. U pitanju je Edge for Gamers mod, koji bi trebalo da poboljša iskustvo korisnika – i kad igraju i kad ne igraju svoje omiljene video igre.

U prvim izvještajima može da se pročita da Edge for Gamers mod donosi ozbiljna poboljšanja. To znači da će korisnici dobiti homepage koji se fokusira na video igre, te aplikacije koje se nalaze sa strane i fokusiraju se baš na potrebe gejmera.

Jedna od njih na primjer služi da se prostor koji pregledač koristi svede na minimum, a kako bi bilo više mjesta za igru. Tu je i dark mod, te brojna druga poboljšanja koja utiču na iskustvo.

Edge for Gamers je trenutno u prvim fazama razvoja, što znači da aktivacija moda trenutno ne utiče mnogo na to kako se koristi pregledač. Uprkos tome ovaj potez ukazuje na to da u kompaniji Microsoft planiraju ljepšu budućnost za ljubitelje video igara, navodi Bleeping Computer.

(PCPress)