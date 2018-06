Mozilla radi na glasovno kontrolisanom veb pregledaču

Mozilla je kompanija, koju svi znaju po njenom popularnom Firefox pregledaču interneta.

Međutim, izgleda da kompanija planira da razvije novi pregledač, koji će implementirati zanimljivu ključnu karakteristiku - moguće ga je kontrolisati pomoću korisnikovog glasa.

Kodnog imena "Scout", ovo je novi pregledač koji kompanija trenutno razvija.

Prema navodima Mozille, sa Scout aplikacijom moguće je započeti istraživanje i konzumiranje sadržaja uz pomoć glasa. Jedna od komandi, koje je Mozilla demonstrirala kao primjer, uključuje: "Hey Scout, read me the article about polar bears".

Radi se o zanimljivom konceptu, mada ostaje da se vidi koliko će on biti popularan ukoliko se implementira. Problem sa prepoznavanjem glasa jeste u tome što može biti malo sporiji kada je prihvatanje komandi u pitanju, što znači da će biti brže ukucati pretragu. Takođe, tu je i problem razumijevanja jezika, akcenata i slično, što bi sve moglo dovesti do frustrirajućeg iskustva ukoliko se ne razvije pravilno.

Dobra stvar je što bi se preko ovakvog servisa Mozilla Firefox pregledač izdvojio od konkurencije. Takođe, bio bi pristupačniji korisnicima koji imaju problema sa kucanjem.

Za sada nema informacija o tome kada bi ova glasovno kontrolisana verzija Firefoxa mogla biti objavljena, ali Mozilla ističe da se radi o projektu koji je u ranoj fazi razvoja.

(NN/benchmark)