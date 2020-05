NASA: 90 miliona dolara za sjedište na Soyuz raketi

​NASA je sklopila ugovor sa ruskom agencijom Roscosmos, a kako bi obezbijedila jedno mjesti na Soyuz raketi. Lansiranje je planirano za jesen, a za sjedište će se izdvojiti čak 90 miliona dolara.

Dogovor dolazi u vrijeme kada NASA planira i samostalni let, te lansiranje američke rakete, prve nakon pauze koja traje od 2011. godine. Naime, astronauti Bob Behnken i Doug Hurley bi trebalo da se 27. maja ukrcaju na Crew Dragon, kako bi se obavio test let do Internacionalne svemirske stanice.

Let se dugo planira, budući da je agencija ugovore sa kompanijama Space X i Boeing potpisala još 2014. godine. U međuvremenu je za transport američkih kosmonauta bila zadužena ruska agencija, a NASA se nada da će se nakon lansiranja na jesen i to promijeniti.

Prije nego što je postignut dogovor Rusija je planirala da u Soyuz raketu smjesti tri svoja astronauta, kako bi na Internacionalnoj stanici dočekali višenamenski modul Nauka koji bi trebalo da se pripoji stanici i posluži kao dodatna laboratorija u kosmosu.

(Space.com)