Na Twitteru od sada možete da se vratite nazad u prošlost

Zahvaljujući kratkom kodu Endija Baioa, bivšeg tehnološkog direktora Kickstartera, moguće je vratiti se u bilo koju godinu u istoriji Twittera, koji je zvanično pušten u rad 21. marta 2006. godine.

Kod će prikazati sve tvitove koje su ljudi koje pratite objavili tog dana.

Link koji je Baio objavio vraća korisnike u 25. maj 2008. godine, ali je to lako moguće promijeniti.

Takođe je objavljen kod za hronološki pregled tvitova na ovoj društvenoj mreži.

By the way, if you remove the date parameter from that search and click "Latest," you get a strict reverse-chronological timeline with no algorithm junk.