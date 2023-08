Na X platformu stižu audio i video pozivi

Milijarder Ilon Mask je na svojoj platformi X najavio da će korisnici uskoro preko ove mreže moći da obavljaju audio i video pozive.

Mask je istakao da će funkcije audio i video poziva korisnicima X-a biti dostupne na Android telefonima i iPhone uređajima, kao i na personalnim računarima.

Kako vlasnik ove društvene mreže ističe, X platforma postaće svojevrstan veliki telefonski imenik.

Ovo ne predstavlja iznenađenje, jer je Mask nedavno istakao da želi da X pretvori u "all in one" aplikaciju.

Implementiranjem audio i video poziva u X, Mask će ući na izuzetno kokurentno tržište, gde su već platforme koje nude ove funkcije kao što su Whatsapp, Viber, Facebook Messenger i druge, a nudi je i Apple na svojim uređajima kroz uslugu Facetime, prenosi b92.