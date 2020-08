Najkorisnije prečice za Gmail

Prečice na tastaturi, najvjerovatnije, upotrebljavate u većini programa i aplikacija koje svakodnevno koristite. Osim u - Gmailu!

Najpopularniji veb mejl servis na svijetu korsnicima, takođe, nudi mogućnost korišćenja prečica, ali su one u osnovnim postavkama isključene, pa većina, vjerovatno, ni ne zna da one postoje.

Prečice se aktiviraju u podešavanjima - Settings. Otvorite podešavanja klikom na ikonicu zupčanika u gornjem desnom uglu, pa zatim kliknite na opciju See all settings.

Pod General, skrolujte dok ne dođete do opcije za aktiviranje prečica na tastaturi - Keyboard Shortcuts - On. Zatim sačuvajte novo podešavanje klikom na Save changes.

Prečice za Gmail identično funkcionišu na Mac i PC računarima, s tim da se na Mac-u, umesto Ctrl, koristi taster Command, navodi Business Insider. Donosimo vam pregled najčešćih praktičnih prečica za Gmail:

Prečice za navigaciju

Pretraživanje: /

Otvorite listu prečica: Shift + ?

Poništite poslednji korak (Undo): z

Idite na sledeću ili na prethodnu poruku i inboksu: j ili k

Izaberite trenutno otvorenu poruku: x

"Utišajte" trenutno odabranu poruku: m

Izaberite više poruka: Shift

Izaberite poruke koje nisu jedna za drugom u inboksu: Ctrl/Command

Obeležite poruke kao "važne": =

Obeležite poruku zvezdicom: s

Izaberite sve nepročitane poruke: Shift + 8 + u

Obeležite poruke kao pročitane: Shift + i

Obeležite poruke kao nepročitanima: Shift + u

Otvorite celu prepisku mejlovima: Enter

Prečice za rad u imejl poruci

"Utišajte" (snooze) imejl: b

Navigacija kroz imejl prepisku: p ili n

Započnite novu poruku: c ili d

Dodajte primaoce kao cc: Ctrl/Command + Shift + c

Dodajte primaoce kao bcc: Ctrl/Command + Shift + b

Kretanje između polja za unos primaoca, naslova i sadržaja poruke: Tab i Shift + Tab

Ubacite link u imejl: Ctrl/Command + k

Pošaljite poruku: Ctrl/Command + Enter

Formatiranje teksta

Boldovan tekst: Ctrl/Command + b

Tekst u italiku: Ctrl/Command + i

Podvučen tekst: Ctrl/Command + u

Navođenje pod brojevima: Ctrl/Command + Shift + 7

Navođenje pod tačkama: Ctrl/Command + Shift + 8ice za navigaciju

(Telegraf.rs)