Najlakši način da očistite Gmail

Evo kako se možete riješiti nagomilane e-pošte na Gmailu u tren oka.

Po početnim podešavanjima Gmail ima nekoliko osnovnih poštanskih sandučića (Primary, Social, Promotions, Updates i Forums). Moguće je obrisati sadržaj svakog pojedinačno u nekoliko klikova.

Ulogujte se u svoj korisnički račun pri Gmailu koristeći web pregledač. Odaberite sandučić koji želite da ispraznite. Označite kućicu u gornjem lijevom uglu, odmah iznad Primary.

Glavno tijelo e-mailova trebalo bi da bude označeno plavom bojom, s kućicama za označavanje lijevo od naziva pošiljaoca. Ako ih obrišete sad uklonićete samo prvih 50.

Šta da radite ako želite da počistite sve?

Iznad taba Updates naći ćete poruku poput ove: "Select all 1,447 conversations in Updates", u zavisnosti od toga koji sandučić praznite i koliko je popunjen. Kliknite na to kako biste označili sve poruke. Zatim kliknite na sličicu Delete u redu iznad poruke.

Potom - ovo nemojte preskočiti jer je važno - otvorite mapu Trash (ili Bin), pa je ispraznite. Ako to ne učinite poruke će i dalje stajati tamo narednih 30 dana. Tu mapu ćete pronaći u meniju na lijevoj strani ili ako u pretraživač u Gmailu ukucate in:trash.

Poruke određenog kontakta

Ukucajte adresu e-pošte kontakta čije poruke želite da uklonite u pretraživač u Gmailu, pri vrhu stranice. Zatim označite kućicu odmah ispod pretraživača.

Sva e-pošta trebalo bi da bude označena plavom bojom. Kliknite na poruku 'Select all conversations that match this search', a potom kliknite na sličicu Delete kako biste ih uklonili.

Poruke s oznakama

Oznake su vrlo korisne za grupiranje e-mailova po temi, pošiljaocu i drugim kriterijumima. Ali, možete ih upotrijebiti i za brzo brisanje velikog broja poruka.

Kliknite na ikonicu koja označava za e-poštu koje se želite riješiti u navigaciji u lijevom stupcu u Gmailu. Potom kliknite kućicu u gornjem lijevom uglu, pa sličicu Delete. Sličan postupak možete primijeniti i za svu nepročitanu poštu ako u pretraživaču unesete is:unread.

Mejlovi s velikim atačmentima

Ako se približite popunjavanju kapaciteta vašeg korisničkog računa pri Gmailu, pri vrhu aplikacije će se pojaviti upozorenje (ako je koristite u web pregledaču). Jedan od najbržih načina čišćenja je brisanje poruka s velikim atačmentima.

U pretraživač upišite larger:10MB ako želite tražiti atačmente koji su veći od 10 megabajta. Za jedan megabajt upišite size:1000000, a za 15 megabajta larger:15MB. Ili već koliko velike atačmente želite pronaći. Kad ih nađete, redom ih označujte i brišite.

(Tportal)