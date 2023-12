Najpretraživaniji pojmovi na Guglu za 2023

Kompanija Google danas je tradicionalno objavila svoju godišnju listu najpretraživanijih pojmova, koja pruža jedinstven uvid u najznačajnije trendove u Srbiji tokom ove godine.

"Veliki broj zemljotresa ove godine zabeležen je kako u svetu tako i u regionu, pa se stoga upravo ovaj pojam našao na vrhu ovogodišnje liste najpretraživanijih pojmova u Srbiji", navodi se u zvaničnom saopštenju.

Sljedeći pojam na listi je ime glumca Žarka Lauševića, čija smrt je odjeknula zemljom i regionom.

"Aktuelna globalna dešavanja, kao što je rat između Izraela i Palestine, izazvala su veliku pažnju i kod nas, pa su se obe ove zemlje našle na listi najpretraživanijih pojmova 2023", dodaje se.

Naravno, bez sporta i sportskih dešavanja nije moglo - pa su se na vrhu liste sportskih događaja našli teniski turnir Wimbledon, susret Partizan – Real Madrid i očekivano Svjetsko prvenstvo u košarci, piše Telegraf.

"Svjedoci smo toga da je uspjeh srpskih košarkaša na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u košarci privukao pažnju cijele nacije, pa se tako Aleksa Avramović našao na listi najpretraživanijih pojmova ove godine", stoji u saopštenju.

Avramović se takođe nalazi i na samom vrhu liste najpretraživanijih sportista i sportistkinja, gdje ga u korak prate Boriša Simanić i Nikola Jović.

Pored aktuelnih globalnih i sportskih događaja i ličnosti, građani Srbije su tokom 2023. godine pretraživali i popularne serijske i filmske programe.

Prema Gugl listi, najviše pažnje su privukla domaća ostvarenja „Južni vetar: Na granici“, dok listu najtraženijih filmskih ostvarenja predvodi jedan od najiščekivanijih filmova godine „Oppenheimer“.

S obzirom da na internetu često tražimo pomoć i instrukcije kada je potrebno da nešto napravimo ili uradimo, zanimljivo je da su građani Srbije pretraživali i kako se pravi česnica za Božić, kako se prave slavski kolač, baklava i slatko od smokve, a imali su i pitanja u vezi sa tim kako da naprave pinjatu, pa i grupu na viberu.

Kompanija Google je ove godine predstavila i Google Trends Time Capsule, „vremensku kapsulu“ koja pruža zanimljiv uvid u istoriju Google pretraga po različitim kategorijama od 1999. do 2023. godine na globalnom nivou

Kada je riječ o kategoriji REALITY TV, interesantno je da se i rijaliti program Zadruga našao na ovoj listi počev od 2019. godine, a 2021. je čak bio i na samom vrhu liste, navodi se u saopštenju.

Najpretraživaniji pojmovi u Srbiji:

1. Zemljotres 2. Žarko Laušević 3. Izrael 4. Zadruga 6 5. Južni vetar: Na granici 6. Palestina 7. Partizan - Real Madrid 8. Aleksa Avramović 9. Saša Vidić 10. Matthew Perry

TV serije

1. Južni vetar: Na granici 2. Ubice mog oca 3. Deca zla 4. Wednesday 5. The last of us 6. Porodično blago 7. Ginny and Georgia 8. U klinču 9. Kalkanski krugovi 10. Kaleidoscope

Sportisti i sportistkinje

1. Aleksa Avramović 2. Boriša Simanić 3. Nikola Jović 4. Karlos Alkaraz 5. Nikola Jokić 6. Nikola Mirotić 7. Natalija Stevanović 8. Danil Medvedev 9. Dragan Džajić 10. Edi Tavares

Sportski događaji 2023

1. Wimbledon 2. Partizan – Real Madrid 3. Fiba World Cup 4. US Open 5. Denver – Miami 6. Srbija – Litvanija 7. Srbija – Nemačka 8. Rukomet svetsko prvenstvo 9. Australian Open 10. Srbija – Kanada

Filmovi

1. Oppenheimer 2. Čuvari formule 3. Barbie 4. Indigo Kristal 5. Culpa Mia 6. Oluja 7. Heroji Halijarda 8. Everything Everywhere All At Once 9. The Menu 10. Killers Of The Flower Moon

Festivali i sajmovi

1. Evrovizija 2. Exit 3. Sajam knjiga 4. Beer fest 5. Beovizija 6. Sajam automobila 7. Sajam turizma 8. Music week 9. Fest 10. Guča

Kako se pravi…

1. Kako se pravi česnica za Božić 2. Kako se pravi slavski kolač 3. Kako se pravi baklava 4. Kako se pravi pinjata 5. Kako se pravi slatko od smokve 6. Kako se pravi grupa na viberu 7. Kako se pravi palenta 8. Kako se pravi sladoled 9. Kako se pravi griz 10. Kako se pravi kantarionovo ulje

Tehnologija i igrice

1. Chat gpt 2. Character ai 3. Benable 4. iPhone 15 5. Hogwarts Legacy 6. OpenAI 7. Stumble Guys 8. iPhone 15 Pro Max 9. Samsung S23 10. GTA 6

