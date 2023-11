Nakon 14 godina rada ugasio se Omegle

​Omegle je bio besplatni onlajn čet servis koji je korisnicima omogućavao druženje s drugima bez potrebe za registracijom. Nakon 14 godina rada, platforma koja je služila za nasumično povezivanje korisnika u razgovorima jedan na jedan, ugašena je.

Kada se klikne na stranicu Omegle, vidi se fotografija nadgrobnog spomenika na kojemu pišu naziv stranice te godine rada (2009-2023) Osnivač Leif K-Brooks zatvaranje Omeglea pripisuje znatnim troškovima upravljanja platformom i rješavanju problema s njegovom zloupotrebom.

Ističe da su izazovi s kojima se platforma suočavala postali nepodnošljivi. K-Brooks je naglasio da je platforma bila ranjiva na napade i suočavala se s finansijskim izazovima u suzbijanju zloupotreba.

Rekao je da ne može biti objektivnog procjenjivanja Omeglea bez priznavanja da su ga neki ljudi zloupotrebljavali, uključujući počinjenje vrlo teških zločina. Uprkos svemu, K-Brooks ističe uticaj platforme na povezivanje ljudi različitih kultura.

Omegle has officially shut down after 14 years. pic.twitter.com/agGJkd65KV