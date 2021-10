Nakon skandala i velikog pada Facebooka oglasio se Cukerberg

Vlasnik Facebooka Mark Zukerberg javio se na svom Facebooku nakon što je posljednjih dana firma pretrpjela nezapamćene skandale.

Najprije je u javnost istupila bivša radnica Facebooka Frances Haugen, koja je u firmi bila zadužena za područje društvenog integriteta te je otkrila mračniju stranu te društvene mreže, kazavši da Facebook "stavlja svoj astronomski profit ispred ljudi". Samo dan nakon njenog istupa ljudi širom svijeta svjedočili su kolapsu čitavog sistema na nekoliko sati, zbog čega korisnici osim Facebooku nisu mogli pristupiti ni Instagramu ni WhatsAppu.

Samo u tih nekoliko sati, dionice plavičaste mreže pale su za 5%, zbog čega je Cukerberg izgubio vrtoglavih sedam milijardi dolara. U svom se tekstu, koji je najprije putem mejla poslao radnicima, osvrnuo na sve što se događalo posljednjih dana.

"Siguran sam da vam je teško..."

"Siguran sam da je mnogima od vas teško pratiti nedavno izvještavanje u medijima jer ono ne odražava kompaniju kakvu poznajemo", napisao je svojim radnicima te demantovao navode svoje bivše radnice.

"Glavna optužba bazira se na ideji da stavljamo profit ispred sigurnosti i dobrobiti korisnika. To jednostavno nije istina. Jedna od naših preispitanih odluka bila je uvođenje 'Meaningful Social Interactionsa' u 'News Feedu'. Takva je promjena korisnicima prikazivala manje viralnih videa i više sadržaja njihovih prijatelja i porodice. Učinili smo to znajući da će tako ljudi provoditi manje vremena na Facebooku, ali je istraživanje pokazalo da je to pozitivno za dobrobit korisnika. Da li bi kompanija koja stavlja profit ispred dobrobiti svojih korisnika učinila tako nešto", istakao je Cukerberg.

Osuda Facebookovom osnivaču u utorak je stigla i od američkih zastupnika, koji su Cukerberga optužili za potpunu ravnodušnost naspram sigurnosti svojih korisnika. Naveli su i da ta društvena mreža šteti djeci, širi mržnju te zatražili detaljnu istragu optužbi koje je ranije iznijela Haugen.

Cukerberg je na to odgovorio napisavši kako se on i njegov tim već godinama zalažu za unapređenje regulacija na internetu, zbog čega je više puta svjedočio i pred Kongresom te je za kraj naveo da će narednih dana ljudi na vodećim pozicijama napraviti dubinske analize rada Facebooka koje će biti dostupne svim zaposlenicima.

