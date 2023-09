Napredni sajtovi sa vještačkom inteligencijom

U eri u aktivnog učešća vještačke inteligencije, Internet je dodatno postao neiscrpan izvor informacija, diskusija i resursa. U moru sajtova koji se bave vještačkom inteligencijom (AI), izdvojiti najkvalitetnije i najkorisnije može biti prava umjetnost. Jedan od takvih dragocjenih resursa je i ChatGPT, no da bismo stekli dublji uvid u širinu i dubinu AI sveta, istražili smo i pronašli još vrhunskih AI sajtova koji pružaju dragocjene uvide, alate i informacije, u raznim sferama od biznisa, produktivnosti, hobija, zabave i slično.

Dok je ChatGPT izvanredan u generisanju teksta i razumijevanju jezika, svijet vještačke inteligencije je mnogo širi. Danas se AI primenjuje u medicini, industriji, umjetnosti, finansijama i mnogim drugim oblastima, transformišući način na koji živimo i radimo.

Ovi sajtovi zajedno sa ChatGPT-om čine samo dio širokog spektra resursa i informacija dostupnih u oblasti vještačke inteligencije. Kombinujući ovakve izvore, možemo bolje razumijeti aktuelne trendove, potencijale i izazove koji definišu budućnost AI tehnologije.

Biznis:

10Veb je platforma sa AI-om koja pruža nekoliko alata AI, kao što su Vebsite Builder, Vriting Assistant, Business Name Generator i još mnogo toga, kako bi pomogli u različitim aspektima izgradnje i upravljanja efikasnom poslovnom web lokacijom.

Spacelogo ovaj AI alat omogućava kroz unos osnovnih parametara, različite vizuale za logo koji se može dobiti kroz nekoliko klikova odosno popunjavanja teksta u rubrike koje su ponuđene.

Landbot.io nudi platformu za sve firme koje žele da naprave sopstvene chat botove, što predstavlja korisnu alatku za poslovne namjene.

Beautiful.ai je generativni softver za AI prezentacije za preduzeća i profesionalce. Pruža niz alata u kombinaciji sa AI dizajn botom, koji se zove DesignBot, kako bi kreiranje modernih, atraktivnih slajdova i profesionalnog izgleda bilo brzo i jednostavno.

Brandmark.io tvrdi može vam pomoći da razvijete kompletan identitet brenda, uključujući sredstva poput dizajna vizitkarta, grafike društvenih medija, memoranduma i slično.

Produktivnost:

Gamma omogućava pravljenje PPT kroz nekoliko koraka, i nude šablone koje se mogu koristiti u koje upunjavamo sadrzaj za unos, i dobijemo gotove prezentacije.

Glasp je alatka koja pomaže da vaša onlajn iskustva budu vrednija i značajnija korišćenjem vještačke inteligencije za kreiranje sažetaka važnih informacija.

Ritr je pomoćnik za pisanje sa AI, od odredišnih stranica do Instagram postova do e-poruka sa opisom proizvoda do skoro svega drugog. Koristi AI jezik za generisanje jedinstvenog i originalnog sadržaja za skoro svaki kontekst i mogu ga koristiti autori tekstova, akademici, trgovci itd.

Revind sebe naziva „Pretraživač za vaš život“ i naslednik je popularnog „Scribe“. Ideja iza Revind-a je da se poveća pamćenje pojedinaca tako što će sve što su vidjeli, rekli ili čuli učiniti dostupnim za pretragu.

Hobi:

Craiion je jednostavnija verzija njegovog velikog brata DALL-E 2. U Craiion-u je možete odmah da kreirate sopstvenu majicu, koristeći svoju sliku generisanu vještačkom inteligencijom i da je kupite da biste podržali projekat.

Soundful Uvek je frustrirajuće kada pronađete savršenu muziku za svoj video sadržaj, ali ne možete da je koristite zbog ograničenja licenciranja. Soundful pomaže da se riješi ovaj problem za proizvođače, kreatore i brendove omogućavajući vam da generišete muziku bez naknade pomoću veštačke inteligencije.

Imglarger Ranije je povećanje slike bez gubitka vizuelne vjernosti bilo skoro nemoguće. Međutim, koristeći moć AI, AI. Image Enlarger može povećati i poboljšati slike kako bi se oslobodio bilo kakve pikselacije ili gubitka vizuelnog kvaliteta.

Zabava:

Toolktobooks Šta ako biste mogli da „razgovarate“ direktno sa svojim knjigama i dobijete odgovore u realnom vremenu? Ovaj eksperimentalni projekat Google-a odgovara na vaša pitanja razgovornim odgovorima citirajući odlomke iz 100.000 knjiga u svom indeksu.

Supermeme.ai olakšava i brzo generisanje memova bez potrebe da ih ručno pravite pomoću uređivača slika.

Semantris je još jedan istraživački eksperiment vještačke inteligencije iz Gugla u obliku igara asocijacija reči. Semantris se poigrava rečima „semantika“ i „Tetris“, dajući asocijaciju reči na klasičnu video igricu.

Uzimajući u obzir sve ove izvanredne AI resurse za različite svrhe, jasno je da vještačka inteligencija kontinuirano proširuje svoje granice i transformiše naše svakodnevne živote. Od biznisa do produktivnosti, hobija do zabave, ovi AI sajtovi predstavljaju raznolike alate i mogućnosti koje nam omogućavaju da iskoristimo snagu tehnologije na potpuno nove načine. Kao što smo istražili, svaki od ovih sajtova donosi svoj jedinstveni doprinos, bilo da se radi o olakšavanju poslovnih procesa, poboljšanju kreativnosti ili čak omogućavanju razgovora sa knjigama.

Dok ChatGPT izuzetno dobro reprezentuje sposobnosti jezičke analize i generacije teksta, ovi sajtovi produbljuju naše razumjevanje kako vještačka inteligencija doprinosi drugim aspektima naših života. Njihova raznolikost i inovativnost svjedoče o beskrajnom potencijalu AI tehnologije.

Srđan Bjelić, IKT analitičar

Učestvovao u realizaciji većeg broja IKT i telekomunikacionih aranžmana u privatnom i javnom sektoru BiH, kao i projektima u Adria regiji. Rukovodilac je Sektora za promociju i podršku u prodaji ICT i poslovnih rješenja u kompaniji Supernova. Na nivou Mtel grupe stekao je iskustvo na rukovodećim pozicijama u vezi poslovnih rješenja. Aktivno je uključen u rad IKT zajednice u BIH. Autor je prve mobilne aplikacije “Nikolaj” za pretragu Svetinja SPC na području bivše Jugoslavije.