Ne ažurirajte Chrome na Androidu, novi apdejt briše vaše podatke

Google je, prošle nedjelje, objavio novu verziju svog internet pregledača Chrome sa oznakom 79, ali je bag koji je kod njega ubrzo primjećen razbijesnio kako developere tako u redovne korisnike.

Distribucija baruzera Chrome 79 za Android operativni sistem je obustavljena do daljenjeg, nakon što se pojavila informacija da posljednje ažuriranje "briše" podatke iz eksternih aplikacija, koje koriste tzv. WebView framework.

Naime, na posljednjim verzijama Androida, Chrome se ponaša kao WebView - komonenta koja renderuje veb stranice unutar aplikacije. Kada se ulogujete sa neke stranice unutar aplikacije ili koristite pregledač koji nema svoj rendering endžin, Chrome je taj koji učitava sadržaj, piše sajt Android Police.

