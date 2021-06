Ne povezujte iPhone sa ovom Wi-Fi mrežom

Ako imate iPhone, čuvajte se čudne Wi-Fi mreže sa imenom "%p%s%s%s%s%n". Ovo ime izaziva grešku koja opterećuje telefon i ukoliko se odlučite da se povežete na tu mrežu, kvari Wi-Fi vašeg uređaja,

Grešku je pronašao istraživač bezbjednosti Carl Schou, koji je problem podijelio na Twitteru.

Schou je objasnio da je nakon što se pridružio mreži ”%p%s%s%s%s%n“, njegov iPhone trajno onemogućio svoju WiFi funkciju. Prema 9to5Mac, greška takođe utiče na iPad, kao i na usluge poput AirDrop. Uređaji ne mogu da se povežu sa Wi-Fi mrežama ni nakon ponovnog pokretanja ili promjene SSID-a pristupne tačke.

Schou nije tačno otkrio kako je pronašao grešku, iako su to potvrdili i drugi hrabri korisnici Twittera koji su pokušali da se povežu na Wi-Fi mrežu sa tim imenom. MacRumors je izvijestio da se čini da se Wi-Fi na Android telefonima ne prekida kada je povezan na istu mrežu. Srećom, čini se da greška ne izaziva trajno oštećenje Apple hardvera i može se otkloniti jednostavnim podešavanjem, prenosi b92.

Samo treba da resetujete sva mrežna podešavanja, primjetio je 9to5Mac. To se može učiniti ako odete u Podešavanja > Opšte > Resetovanje > Resetovanje mrežnih postavki. Na ovaj način se resetuju sve sačuvane Wi-Fi mreže na vašem iPhone-u, zbog čega se briše ime sporne mreže iz memorije uređaja. Nakon toga, vaš telefon bi trebalo da se nastavi da se normalno povezuje uz pomoć Wi-Fi mreže.

Čini se da iOS misli da su znakovi nakon znaka procenta specifikator formata niza programerskog koda, koji se odnosi na ime promjenljive ili komandu koja se koristi u kodnim jezicima. Neki vjeruju da bi to na kraju moglo dovesti do oštećenja memorije, što bi prouzrokovalo da iOS-a eliminiše proces, a zauzvrat i vašu Wi-Fi funkcionalnost.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3