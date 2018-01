Neko vam krade Wi-Fi? Evo kako ćete to znati

Internet vam je sporiji nego što bi trebalo da bude? Sumnjate da se na vaš Wi-Fi prikačio neko ko za njega ne plaća? Prenosimo nekoliko savjeta pomoću kojih ćete otkriti i onemogućiti većinu nezvanih uljeza.

Provjerite Wi-Fi router

Vaš bežični preusmjerivač (ruter) trebalo bi da ima lampice koje svijetle dok je internet saobraćaj aktivan. Pogasite sve vaše uređaje priključene na internet, i pogledajte ima li aktivnosti. Ako ima, moguće je da se neko neovlašćeno nakačio na vašu Wi-Fi mrežu.

Provjerite ko se sve priključio

Svaki bežični ruter ima komandnu ploču s listom uređaja povezanih na vašu Wi-Fi mrežu. Za pristup će vam biti potrebna IP adresa vašeg računara. Ukoliko koristite neku verziju Windows operativnih sistema, pritisnite zajedno tastere Win i R, i u prozor upišite "ipconfig", pa potražite broj uz Default Gateway. Na Macu otvorite Network Preference i Router. Unesite IP u polje za adresu na web pregledaču. Za pristup će vam biti potrebno korisničko ime i lozinka. Pronaći ćete naziv uređaja, kao i IP i MAC adrese. Provjerite da li ima uljeza.

Upotrebite softverski alat

Posao otkrivanja uljeza možete da povjerite i softverskim alatima. Who Is On My WiFi će vas, recimo, upozoriti kad otkrije sumnjivo povezivanje. Za Angry IP Scanner nije važno da li koristite Windows, MacOS ili Linux kako bi vam prikazao ko je sve povezan sa vašom mrežom, a za skeniranje mreže će poslužiti i Wireless Network Watcher.

Zasebna mreža

Izbjegavajte sigurnosne protokole WEP i WPA - radije koristite WPA2 (po mogućstvu WPA2-AES). Ukoliko baš morate da koristite stariji i manje bezbjedan protokol, napravite zasebnu mrežu za uređaje koji će je koristiti. Promijenite lozinku za pristup komandnoj ploči vašeg rutera. Promijenite lozinku za pristup vašoj Wi-Fi mreži i ne dijelite je olako.

