Netflix igre dolaze na ekrane televizora i računara

Netflix je od sada postao "Netflix za igre", ali u veoma ranom izdanju. Trenutno se u Velikoj Britaniji i Kanadi testira mogućnost igranja igara preko Netflixove pretplate na TV-u i PC-u.

Prošle nedjelje Netflix je lansirao aplikaciju koja služi kao kontroler za igranje igara. Nije bilo sasvim jasno koja je svrha tog lansiranja bila, ali sad imamo konkretnu sliku. Na tržištu Velike Britanije i Kanade sada je dostupna opcija da se igre strimuju preko Netflixa na TV ili PC, a u tom slučaju mogu da se kontrolišu pomoću telefona.

Trenutno tako mogu da se igraju samo dvije igre iz Netflixove pretplate: "Oxenfree" i "Mining Adventure". Ali, u pitanju je beta testiranje onoga što bi kasnije trebalo da postane standardna mogućnost na Neflixu.

Dolazak Netflixovog kataloga igara na televizore i PC možda bude rješenje za do sada najveći problem: taj da pretplatnici Netflixa uopšte i ne znaju da su im u pretplati dostupne i igre. Naime, Netflixove igre dostupne su samo na mobilnim uređajima, a čak i ako koristite Netflix na telefonu možda nećete primjetiti da su vam te igre u ponudi jer morate da ih preuzmete van Netflixove aplikacije.

Ponuda igara u Netflixovoj ponudi za sada nije velika, ali se tu mogu pronaći cjenjeni indi uspjesi kao što su "Spiritfarer", "TMNT: Shredder's Revenge", "Twelve Minutes", "Kentucky Route Zero", "Immortality", "Into the Breach", "Before Your Eyes" i druge, prenosi "b92".