Netflix ismijao korisnike i sopstveni sadržaj

Svojom objavom na Tviteru Netflix je razbjesnio milione svojih korisnika širom svijeta.

Dok mnogi plaćaju članarinu da bi gledali sadržaje na Netflixu, kompanija se očigledno najviše bavi time šta drugi gledaju.

Naime, na zvaničnom profilu Netflix US osvanuo je status koji je razljutio mnoge njihove korisnike:

“Ovo je za onih 53 ljudi koji gledaju ’A Chrstmas Prince’ svaki dan u posljednjih 18 dana: Ko vas je povredio?“

Ok, niko nije dovoljno naivan da vjeruje da Netflix nema zvanične statistike o gledanosti, ali u eri nadzornog kapitalizma se svakako ne priča o tome.

Korisnici su odreagovali na ovaj status i osudili Netflix zato što ismijeva svoje korisnike, a potom i zato što ismijeva sopstveni proizvod za koji očigledno smatra bezvrijednim.

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you?