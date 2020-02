Netflix oslobađa korisnike od autoplay funkcije

​Netflix je konačno odlučio da odgovori na mnogobrojne žalbe, te korisnicima pruži mogućnost da isključe autoplay opciju, koja pokreće trejlere tokom pretraživanja naslovne strane platforme.

Trejleri su se do sada automatski pokretali svaki put kada korisnik uđe na naslovnu stranu, te kada kursorom pređe preko nekog polja. Opcija može da se isključi samo kada je platforma otvorena u nekom web pretraživaču, pa za sada ne može da se menja u okviru Netflix aplikacije na pametnim telefonima, tabletima ili TV uređajima.

Tako korisnik mora da se uloguje na svoj nalog preko pretraživača, klikne na profilnu fotografiju u gornjem desnom uglu i izabere “Manage Profiles,” gde će pronaći autoplay podešavanja. Nakon toga može da isključi i opciju “Autoplay next episode in a series on all devices,“ koja automatski pušta sljedeću epizodu, ali i “Autoplay previews while browsing on all devices,“ što će ga sačuvati od trejlera tokom pretraživanja.

Svaka promjena će automatski važiti na svim uređajima na kojima se nalog koristi, što znači da će korisnici moći da skroluju u tišini, bez trejlera koji skreću pažnju i na ono što se ne traži.

