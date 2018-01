Nova Facebookova testiranja

Kompanija Facebook posvetila se novom cilju - olakšavanju korisnicima da pronađu lokalne vijesti provjerenih izvora.

Najveća društvena mreža na svijetu trenutno sprovodi test u šest američkih gradova, među kojima su Nju Orleans i Njujork, piše "Recode".

Korisnici koji žive u mjestima gdje se sprovodi test moći će da posjete novu sekciju na Facebooku kako bi vidjeli lokalne informacije i objave lokalnih oglašivača, kao i upozorenja hitnih službi i vlasti, prenosi "Telegraf.rs".

Čuvena kompanija za razvijanje ove opcije koristi softver za mašinsko učenje kako bi prikupio sadržaj za novu sekciju lokalnih objava. Ono što je specifično za ovu sekciju jeste da će vijesti koje se u njoj nađu biti odobrene od strane takozvanog "News Partnership" tima koji nadzire bivša novinarka NBC-ja, Kembel Braun.

Iz Faebooka ističu da je nova opcija dio inicijative pod nazivom "Journalism Project" koji je kompanije lansirala ubrzo nakon prošlogodišnjih predsjedničkih izbora u Americi kada je došlo do širenja lažih vijesti. To je dovelo do toga da mnogi upiru prstom u Facebook kao jednog od glavnih krivaca Trampove iznenađujuće pobjede.