Nova opcija na Instagramu za korisnike iz BiH

Instagram Music Isn't Available in Your Region je poruka koju više nećete viđati na ovoj popularnoj društvenoj mreži kada gledate storije.

Sa posljednjim updateom ove aplikacije svi korisnici Instagrama u Bosni i Hercegovini sada mogu kačiti i muziku kako bi dali poseban doživljaj svom sadržaju.

Muziku stavljate na vrlo jednostavan način. Kada stavite fotku ili video, povučete ekran prema gore, odaberete opciju Music, zatim u search ukucate naziv pjesme i onda možete odabrati dio pjesme koji želite iskoristiti.

Jedino što ne smijete zaboraviti jeste da ažurirate aplikaciju ako već niste.

Music on Instagram Stories prvi put je predstavljena 2018. godine, a nakon dvije godine stigla je i u BiH.

Ova aplikacija nudi šarolik izbor pjesama i žanrova zahvaljujući ugovorima koje Facebook ima sa izdavačkim kućama. U partnerstvu su i sa SoundCloudom - pa je muzika i sa ovog servisa dostupna na Instagramu.

Ako se i sami bavite muzikom i svoju muziku želite promovisati putem Instagrama, opcija "Music" odličan je način za to, s obzirom na to da više od 500 miliona ljudi objavljuje i gleda IG storyje svakog dana.

Prema Brandwatchu, čak 60% Instagram storyja bude odgledano sa zvukom.

(N1)