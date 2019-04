Nova opcija na Instagramu

Nakon test faze nova opcija za Instagram Stories je dostupna svim korisnicima.

Android i iOS korisnici Instagram aplikacije od danas (24. april) imaju mogućnost korišćenja nove opcije Quiz u okviru Instagram Story opcije. Quiz je mogućnost postavljanja pitanja i unapred definisanja odgovora, od kojih glasač bira jedan. Na kraju je moguće vidjeti rezultate kviza, a najduže 24 sata, koliko traje Instagram Story objava.

Lako se Instagram Quiz opcija koristi i kako izgleda pogledajte u zvaničnoj objavi Instagram mreže na njenom Twitter nalogu.

Starting today, you can use the new quiz sticker in Stories to ask your friends and followers a multiple-choice question. See how well your friends know you. pic.twitter.com/a6y1PaOnSY