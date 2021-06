Novi Gmail donosi novu praktičnu opciju, evo kako da je aktivirate

Google je nedavno radizajnirao svoj popularni e-mail servis Gmail, koje i dobio i neke nove opcije.

Jedna od njih je i Google Chat koga je sada moguće uključiti direktno iz Gmaila, u samo nekoliko klikova.

Prvo je potrebno otvoriti postavke (Settings), zatim odabrati opciju Chat and Meet. Potom, umjesto dosadašneg Hangouts-a, izaberite Google Chat. Naravno, ostavljena je i mogućnost da zadržite Hangouts, ukoliko želite.

Aktiviranjem nove opcije dobijate više mogućnosti za povezivanje sa svojim kontaktima, tvrde iz Google-a, a tu je i mogućnost "pametnog odgovora" u razgovorima jedan na jedan. I još nešto, ova promjena korisnicima Gmaila donosi i mogućnost video razgovora u grupama do 100 ljudi.

Da bi nove opcije bolje približio korisnicima Google je napravio i promo video u kome je sve detaljno prikazao.

Did you hear the news? You can now turn on #GoogleChat directly from #Gmail to make staying connected even easier . Here’s how → https://t.co/IIj5ZFkhZl pic.twitter.com/6m8DiIqesJ