Novi Gmail počinje da pristiže korisnicima

Glasine o ažuriranju Gmaila su kružile neko vrijeme, a sada velike promjene zvanično počinju da stižu u popularni servis za elektronsku poštu. Nove izmjene su, za početak, primarno usmjerene ka G Suite poslovnim korisnicima, ali će mnoge od njih biti dostupne i za besplatnu potrošačku verziju Gmaila.

U vrhu liste izmjena se svakako nalaze izmjene sigurnosti i privatnosti, sa mogućnostima isteka roka trajanja mailova, povlačenja poslatih mailova i SMS verifikacija. Sve ovo stiže u vidu funkcije pod nazivom "confidential mode". Evo nekih od najbitnijih izmjena koje će Gmail implementirati u dolazećim nedjeljama:

Sigurnost i "confidential mode"

Confidential mode dodaje nekoliko novih funkcija u email, koje omogućavaju veću kontrolu nad informacijama, nakon što one napuste korinsikov inbox. Email se može poslati sa podešenim vremenom isteka roka, a tu je i više opcija za povlačenje poslatog maila.

Poruke se dodatno mogu zaštititi uz IRM (information rights management). Ovo znači da se email može tagovati, odnosno obilježiti kao nemoguć za preusmjeravanje, download ili štampanje.

Manje kliktanja uz nove alatke

Veb verzija Gmaila, čak i u svojoj profesionalnoj G Suite formi, uključuje dosta kliktanja na individualne poruke, što može zauzeti čitav korisnikov prozor za poruke, a potom ponovo vraćanje u inbox. Neke od novih alatki, koje stižu u Gmail, čine ove radnje lakšim i to direktno iz inbox pregleda, čime se štede bezbrojni klikovi.

Stiže i integracija drugih aplikacija u panelu sa strane, kao što je Google Calendar ili eksterne aplikacije, što znači da ove alatke neće morati da se otvaraju u zasebnim tabovima.

AI za email

Smart Reply funkcija je promijenila način na koji se Gmail koristi, sa gomilom kontekstualnih opcija odgovora na mailove koji se šalju jednim dodirom. Google ističe da više od 10 procenata Gmail odgovora na mobilnim uređajima čine Smart Replies, a sada tehnologija stiže i na veb baziranu verziju Gmaila.

Nova Nudging funkcija će korisnika podsjećati da pročita i odgovori na poruke koje AI smatra bitnim. Neke poruke će moći da se "snoozuju", kako bi se sakrile do određenog trenutka. Tu su i nova podešavanja za obavještenja visokog prioriteta, koja smanjuju pop-up obavještenja samo na najbitnije poruke.

Gmail dodaje i više oflajn podrške, kako bi korisnici mogli da čitaju, pišu i odgovaraju na email poruke oflajn. Zahvaljujući lokalnom keširanju, moguća je i pretraga poruka iz posljednjih 90 dana u oflajn modu.

Prvi Gmail korisnici, kojima će biti dostupne nove funkcije, su G Suite mušterije koje se prijave za G Suite Early Adopter Program preko Admin panela. Standardni Gmail korisnici će takođe moći da isprobaju nove funkcije, odlaskom u Settings i klikom na "Try the new Gmail" opciju.

Treba napomenuti da neće sve funkcije biti dostupne od prvog dana, kao i da novi Gmail neće odmah biti dostupan svima. Neke funkcije će se pojaviti odmah, dok će se druge prikazivati u dolazećim nedeljama, prema navodima kompanije Google.

(Google/Benchmark.rs)