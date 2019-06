Novi izazov "Kosovo je Srbija" širi se Instagramom, pridružio se i Ivica Dačić

​"Kosovo je Srbija" - najnoviji je izazov na društvenim mrežama, koji podrazumjeva da se napišu ove riječi na novčanici od jednog dolara ili pet evra, da njima nešto kupite, te da ih tako pustite u "etar". Izazov je dostigao neočekivane razmjere, kada se uključio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

Ovaj izazov otpočeo je prije nekoliko dana na Instagramu, i ubrzo su pratioci počeli da se odazivaju, šaljući svoje fotografije, na kojima drže novčanice ispisane riječima "Kosovo je Srbija".

Kada je objavljena i fotografija Ivice Dačića, koji je pomalo "varao", imajući u vidu da je koristio novčanicu od sto dolara, internet je buknuo.

Na pitanje kako je čuo za ovaj izazov, Dačić za "Blic" kaže da su ga organizatoti pozvali da se pridruži.

"Pozvali su me da se priključim akciji koja se vodi na društvenim mrežama. Nisam imao strani novac, a ti koji su me zamolili, dali su mi 100 dolara da na njima napišem, što sam i uradio - na ćirilici, i potpisao sam se", rekao je Ivica Dačić, dodavši da to, inače, uvijek i radi na ćirilici.

On je napomenuo i da iako je za pisanje koristio dolare, ova akcija nema veze sa SAD, i da bi riječi "Kosovo je Srbija" napisao na svakoj novčanici zemlje koja tvrdi suprotno.

"To je naša državna politika, to stalno i govorim, pa što ne bih i napisao", zaključio je ministar spoljnih poslova o izazovu "Kosovo je Srbija".