Novi skandal u Facebooku: Još jedna kompanija krala privatne podatke korisnika?

Nakon velikog skandala koji se dogodio prije par nedjelja, Facebook je uklonio i zabranio pristup podacima svojih korisnika još jednoj firmi za analizu podataka - CubeYou-u, koja je kroz različite kvizove prikupljala podatke o korisnicima i dijelila ih s oglašivačima.

O novom slučaju zloupotrebe podataka Facebook je obavijestio CNBC. Mreža je došla do informacija da je CubeYou kroz nekoliko kvizova, koje su korisnicima predstavili kao aplikacije za "neprofitna akademska istraživanja", prikupljao podatke o korisnicima, ali i njihovim prijateljima na Facebooku te ih prodavao oglašivačima.

"Ovo su teške optužbe i uklonili smo CubeYou dok traje istraga", komentarisali su cijeli slučaj iz Facebooka. "Ako ne odgovore na naša pitanja, njihove aplikacije će biti zabranjene na Facebooku", dodaju na upit CNBC-a.

Podatke krali preko zabavnih kvizova

Ovo otkriće dolazi upravo u trenutnku kada se Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka, priprema govor pred britanskim parlamentom o velikom skandalu s Cambridge Analyticom koji se dogodio prije par nedjelja. Odgovaraće na pitanja o tome šta Facebook čini kako bi bolje zaštitio privatnost svojih korisnika i spriječio strane firme da se miješaju u buduće izbore.

CubeYou je, kako piše CNBC, prikupljao brojne podatke o korisnicima (lične podatke, što su lajkali, sherali...) preko aplikacija koje bi trebale služiti korisnicima za zabavu. Najčešće se radi o zabavnim kvizovima. Jedna od tih aplikacija zove se "Apply Magic Sauce" i "You Are What You Like". Kada korisnik klikne na aplikaciju, pojavi mu se obavijest da će sve informacije prikupljene o njemu biti korištene za "neprofitna akademska istraživanja", što se ispostavilo netačnim. Umjesto toga, kompanija je podatke prodavala oglašivačima.

Facebook provodi istragu o cijelom slučaju te napominju da će o svemu obavijestiti javnost kada istraga bude završena.

(index.hr)